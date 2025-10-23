Paikallisuutiset
Puutavararekka kaatui torstai-iltana Hyrynsalmentielle Kuhmossa – liikennekatko kestänee tunteja, poliisi tiedotti kiertoteistä
Puutavararekka kaatui Kuhmossa Hyrynsalmentiellä torstaina. Rekka kaatui tielle poikittain, ja puulasti levisi tielle.
Kainuun pelastuslaitos tiedotti keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta ensimmäisen kerran kello 18.49.
Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus tapahtui Löytölästä viisi kilometriä Aittojoen sillan suuntaan. Pelastus- ja raivaustiet olivat käynnissä vielä kello 20.20. Poliisi arvioi liikennekatkon kestävän useita tunteja,
Muita osallisia rekan lisäksi ei ollut. Kuljettaja vietiin jatkohoitoon.
Poliisin kello 19.44 lähettämän tiedotteen mukaan Hyrysalmentie (904) oli edelleen poikki Kostamustien (89) ja Vuosangantien välillä.
Kiertotiet olivat pohjoisen puolella Kostamustie ja etelän puolella Vuosangantie.
Poliisin mukaan asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Poliisi tiedottaa, kun tie on taas auki.
Paikalla oli pelastuslaitoksen yksiköitä Kuhmosta, Ristijärveltä ja Hyrynsalmelta. Lisäksi paikalla oli puolustusvoimien yksikkö, poliisi ja ensihoidon yksiköitä.
23.10. kello 20.27 uutinen päivitetty ajankohtaisilla tiedoilla