Kulttuuri

Rajalla-dokumentti kertoo Parikkalasta, mutta voisi ihan yhtä hyvin olla Kuhmosta

Nuoret kokoontuvat Parikkalan keskustassa. Kuva: Jarkko M. Virtanen / Koko Production oy.

Rajalla on tänä vuonna ensi-iltansa saanut dokumentti, jossa sukelletaan pienen itärajalla sijaitsevan kunnan elämään. Parikalassa kansainvälisestä rajanylityspaikasta toivottiin piristysruisketta taloudelle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti kaiken.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Rajalla-dokumentissa kuvataan parikalaisten elämää useiden eri henkilöiden kautta ja useamman vuoden ajan rajan ollessa punainen lanka, joka kutoo tarinan yhteen.

Parikkala on kunta Etelä-Karjalassa. Vaikka Kuhmon korkeudelta sinne on matkaa, Google Mapsin mukaan 340 kilometriä, on kunnilla paljon yh

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä