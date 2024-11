Kotimaa

Renault Symbioz yhdistelee farmarimallin ja katumaasturin parhaita ominaisuuksia. Autot valmistetaan Espanjan Valladolidissa. Kuva: Kari Pitkänen

Ranskalaista pakkopullaa – Renault Symbioz on pätevä hybridiauto, mutta mihin sitä aidosti tarvitaan?

"Vaikea uskoa, että varsinkaan viidelle ja pituudeltaan 30 sentin sisälle mahtuvalle hybridimallille riittäisi nykymaailmassa omaa ja aitoa kysyntää", arvioi auto- ja liikennetoimittaja.

Kari Pitkänen, teksti ja kuvat Kainuun Sanomat

Onkohan Renaultin yritysjohdolta lähtenyt mopo käsistä? Miten muuten voi selittää sen, että valmistaja on viime vuosina suoltanut myyntiin saman auton viitenä eri painoksena. Ja muutaman sähköauton vielä päälle.

