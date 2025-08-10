Ihmiset

Reino Marjakangasta harmittaa postimerkkeilyn hiipuminen: ”Perikunnilla on kokoelmia odottamassa parempia aikoja”

Syöpää sairastavan Marjakankaan omakin kokoelma on jäämässä perikunnan huoleksi. Hänen mukaansa Postin toiminnan muuttuminen on tuonut paljon ongelmia filatelisteille.

Reino Marjakangas on kerännyt postimerkkejä 1960-luvulta asti. Kuva: Pia Räihälä

Pia Räihälä Kainuun Sanomat

Reino Marjakangas tunnetaan muun muassa entisenä korukiviyrittäjänä, antiikki- ja keräilymessujen järjestäjänä ja kirjailijana, mutta hän on myös ollut innokas filatelisti eli postimerkkien keräilijä jo 1960-luvulta lähtien.

– Tämä on hyvä harrastus, sillä tässä oppii valtavasti eri maista, henkilöis