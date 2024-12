Kotimaa

Reservin upseerien ylennykset itsenäisyyspäivänä 2024 - katso tästä lista

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Tasavallan presidentti on ylentänyt reservin upseereja itsenäisyyspäivänä 6.12. Ylennettyjen joukossa on myös kainuulaisia reserviläisiä, joista kapteeniksi on ylennetty kuhmolainen Pasi Kilponen.

Insinöörieverstiluutnantiksi:

Kärkkäinen Anssi Petteri Hausjärvi

Majuriksi:

Aro Juha Kalle Tapio Punkalaidu