Kulttuuri

Ristijärven kesätaidenäyttelyssä esillä Arja Korolaisen taidetta

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Ristijärven Katvelan kesätaidenäyttelyssä on tänä kesänä esillä kajaanilaisen Arja Korolaisen maalauksia. Korolainen on itseoppinut kuvataiteen tekijä, joka on vuosien varrella kehittänyt taitojaan erilaisilla taidekursseilla ja suorittanut Taideteollisen korkeakoulun opintoviikkoja.

Korolainen työsk