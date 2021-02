RRobotit saapuivat alakouluille ja auttavat opiskelussa

Sotkamon peruskoulujen käyttöön on hankittu Lego Spike -robotteja.

Laitteet kiertävät kevään aikana Sotkamon alakoulujen testattavana. Salmelan kouluun on hankittu tänä lukuvuonna lisäksi Beebot-robotteja.

Beebot -robotit sopivat erityisen hyvin pienemmille oppilaille. Salmelan koulussa toimiva Salmelan Säpinää -toimittajakerho kävi tutustumassa Katju Selkälän 1C-luokassa Beebot-roboteilla pidettyyn opetustuokioon.

Robotteja voivat käyttää jo eskarilaiset ja alakoulun 1–2-luokkalaiset. Niillä voi oppia ohjelmoinnin ja koodauksen alkeita. Beebot laitetaan alhaalta päälle ja sitä ohjelmoidaan päältä. Beebotin voi ohjelmoida eteenpäin, oikealle, vasemmalle tai taaksepäin.

Beeboteilla Katju Selkälän 1C-luokkalaiset opiskelivat englantia ja koodausta. Tämän päivän aiheena olivat englanninkieliset eläinsanat.

Oppilaat hakivat englanninkielisiä eläinlappuja. He koodasivat Beebotit siihen paikkaan alustalla, josta sama eläinsana löytyi. Sitten he piirsivät eläimet ja kirjoittivat eläimen nimen vihkoihinsa.

1C-luokan oppilaiden Jasminin , Samuelin ja Jessican mielestä Beeboteilla on helppo liikkua ja niitä on kiva käyttää. Heidän mielestään tunti oli hauskai.

Toimittajakerhon mielestä Beebotteja oli helppo käyttää ja helppo koodata.

– Mielestämme ne sopivat parhaiten pienemmille oppilaille.

Toimitus kävi tutustumassa myös Lego Spike -roboteilla opettamiseen Jussi-Pekka Heikkisen PR2-luokassa. Sotkamon kuntaan on hankittu perusopetuksen yhteiskäyttöön kymmenen Lego education Spike prime -robotiikkasarjaa.

Ne kiertävät kevään aikana kaikki alakoulut läpi. Robotit ovat pääasiassa 3–6-luokkalaisille tarkoitettuja. Jopa 1–2-luokkalaiset osaavat rakentaa helppoja legorobotteja.

Jussi-Pekan tunnilla oppilaat tekevät siivoojarobotteja ja muita robotteja. Niillä voi kerätä isoja ja pieniä tavaroita. On vaikeita ja helppoja legoja.

Keskusyksikkö ohjailee robottia. Keskusyksikköön voi kiinnittää esimerkiksi moottoreita, valontunnistimia tai värintunnistimia.

– Tämä on eräänlaista robottien testausta. Voit säätää nopeutta ja antaa roboteille erilaisia käskyjä, opettaja kuvailee.

Eri lohkoja siirretään tietokoneella toimivaan ohjelmointitaustaan.

Legoja ohjelmoidaan laitteen välityksellä Scratch-ohjelmointikielen avulla. Rakennetaan, koodataan ja annetaan käskyjä.

Tämä kehittää ongelmanratkaisua, kekseliäisyyttä, keskittymistä, yhteistyötaitoja ja luovuutta.

– Oppilaat ovat innostuneesti tehneet näitä robotteja, Jussi-Pekka Heikkinen sanoo.

PR2-luokan oppilaiden mielestä on tosi kiva rakentaa legoja.

– Voi tehdä monta erilaista robottia. Osa on vaikea rakentaa. Osa on helppoja. Roboteilla on kiva leikkiä. Robotit ovat toimineet melkein aina, oppilaat kuvailevat.

Toimituksen robotestaus:

Robotteja oli ihan hauska tehdä. Niitä oli mukava rakentaa, mutta vähän vaikea koodata. Osa on helpompia ja osa on vaikeita. Hauska niitä oli tehdä. Niillä voi oppia eri asioita ja kykyjä.

Maija Vähäkangas, Liisa Korhonen, Anniina Kemppainen, Emilia Viholainen ja Ella Vilmi