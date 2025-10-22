Paikallisuutiset
Ruotsalainen onnellisuusprofessori muistuttaa, että aina on jotain, mitä oman onnellisuuden eteen voi tehdä: ”Älä elä kuin kultakala”
Micael Dahlen puhui arjen onnesta, yhteisöllisyydestä sekä siitä, miten KAJ:n saunalaulu yhdisti suomalaiset ja ruotsalaiset.
Kun ruotsalainen taloustieteilijä ja hyvinvoinnin tutkija Micael Dahlen astui lavalle pitämään luentoaan, Pietarsaaren työnväenopiston sali hiljeni hetkessä.
Hänessä oli jotakin lähes hengellistä: pitkät hiukset ja parrakas olemus toivat mieleen ikonisen kuvan vaeltavasta saarnaajasta. Hänen kaulansa