Itujen lisäksi versot ovat täynnä vitamiineja. Anna herneenversojen kasvaa 7– 10 senttiä pitkiksi ennen sadonkorjuuta. Kuva: Elina Ylitervo

Ryhdy itutarhuriksi – Näin kasvatat superruokaa omassa astiakaapissasi, katso 10 kohdan ohjeet

Idättämällä saat parissa päivässä lähes minkä tahansa siemenen, pavun tai jyvän heräämään eloon. Ne ovat elävää ravintoa parhaimmillaan.

Vilja Pursiainen, teksti ja kuvat Kainuun Sanomat

Jos mielikuvasi idättämisestä on tunkkainen ja hankala ja peräisin batiikkipaitojen muotihuipun ajoilta, nyt on aika tuulettaa muistikuvia. Oikeasti idättäminen on helppoa ja inspiroivaa.

Tarvitset oikeastaan vain tyhjän lasipurkin ja pari ruokalusikallista siemeniä. Parissa päivässä saat satoja siem