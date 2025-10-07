Paikallisuutiset
”Säästää todella paljon rahaa” – Kajaanin kouluilla jaetaan kuukautissuojia, eikä siitä koidu vaivaa, sanoo opintosihteeri
Ilmaisilla kuukautissuojilla on iso merkitys monien tyttöjen entisestään kiristettyyn opiskelijabudjettiin.
Kainuun ammattiopistolla (KAO) ilmaisia kuukautissuojia jaetaan opiskelijoille joka toinen keskiviikko puolenpäivän aikaan. Opintosihteerin huoneessa on iloinen häly, kun tuotteita käy hakemassa useampi tyttö kerrallaan.
Vilkasta on muutenkin, kun samana päivänä koululla vietetään hyvinvointipäivää.
