Nanna Schroderus (oik.) sanoo hakevansa ilmaisia kuukautistuotteita joka jakelukerta koululta, koska siinä säästää todella paljon rahaa. Kuva: Elisa Korhonen

”Säästää todella paljon rahaa” – Kajaanin kouluilla jaetaan kuukautissuojia, eikä siitä koidu vaivaa, sanoo opintosihteeri

Ilmaisilla kuukautissuojilla on iso merkitys monien tyttöjen entisestään kiristettyyn opiskelijabudjettiin.

Kainuun ammattiopistolla (KAO) ilmaisia kuukautissuojia jaetaan opiskelijoille joka toinen keskiviikko puolenpäivän aikaan. Opintosihteerin huoneessa on iloinen häly, kun tuotteita käy hakemassa useampi tyttö kerrallaan.

Vilkasta on muutenkin, kun samana päivänä koululla vietetään hyvinvointipäivää.

