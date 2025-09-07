Paikallisuutiset
Sähköautojen tyyppivika ei ole hajonnut akku, maan tunnetuin sähköautoguru Jesse Haapala paljastaa – Katso sähköauton kolme ongelmakohtaa
Kokkolan Autohuollon Jesse Haapalalla on tärkeä ohje lataushybridien käyttäjille: älkää ajako pelkällä sähköllä, sillä se tuhoaa polttomoottorin. Jutun lopussa Vianorin vinkkejä, joilla voi välttää kalliita korjauksia.
Jos Jesse Haapala saisi itse rakentaa ihanteellisesti toimivan ja helposti korjattavan sähköauton, se sisältäisi juuri tietyt osat.
– Siinä olisi BMW:n akut ja Teslan sähkömoottori.
– Bemarin akun kansi ei ole liimattu, vaan kiinnitetty tiivisteillä. Kansi on muovia, joka kondensoi vähemmän vettä kuin