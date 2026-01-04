Kotimaa

Sähköautojen verotus nousi, polttomoottoreiden laski – "Olisiko pitänyt ostaa sittenkin toinen auto”

Ajoneuvojen verotuksessa tapahtui erikoisia muutoksia vuodenvaihteessa. Tulevaisuudessa voidaan nähdä sähköautojen kilometrivero.

Alex Wallén asuu pääkaupunkiseudulla, mutta käy usein Seinäjoella. Sähköautojen kilometrivero saattaisi tulla hänelle nykyistä verotusta kalliimmaksi. Kuva: Teppo Kuittinen
Teppo Kuittinen
Kainuun Sanomat

Alex Wallén osti sähköauton viime kesänä. Vuodenvaihteen veromuutokset ovat saaneet hänet mietteliääksi.

– Mietin, olisiko pitänyt ostaa sähköauton sijaan sittenkin polttomoottoriauto. Mutta kun laskin kustannuksia, niin kyllä sähköauto tulee edelleen edullisemmaksi, sillä minulle kertyy paljon kaupu

