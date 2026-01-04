Kotimaa
Sähköautojen verotus nousi, polttomoottoreiden laski – "Olisiko pitänyt ostaa sittenkin toinen auto”
Ajoneuvojen verotuksessa tapahtui erikoisia muutoksia vuodenvaihteessa. Tulevaisuudessa voidaan nähdä sähköautojen kilometrivero.
Alex Wallén osti sähköauton viime kesänä. Vuodenvaihteen veromuutokset ovat saaneet hänet mietteliääksi.
– Mietin, olisiko pitänyt ostaa sähköauton sijaan sittenkin polttomoottoriauto. Mutta kun laskin kustannuksia, niin kyllä sähköauto tulee edelleen edullisemmaksi, sillä minulle kertyy paljon kaupu