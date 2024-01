Paikallisuutiset

Sähkön pörssihinta edelleen korkea – perjantain piikistä tullaan silti reilusti alaspäin

Pörssisähkön hinta kipuaa lauantaina korkeimmillaan 37,20 senttiin kilowattitunnilta.

STT– Kainuun Sanomat

Pörssisähkön hinta laskee perjantaista, mutta on edelleen varsin korkea. Pörssisähkön hinta kipuaa lauantaina korkeimmillaan 37,20 senttiin kilowattitunnilta. Hinta on korkeimmillaan kello 17–18. Pörssisähkön keskihinta on 21,16 senttiä kilowattitunnilta.

Perjantaina pörssisähkön hinta kipusi kalleim