Paikallisuutiset
Säilölumiladun pinta laskee, kun yölläkään ei pakasta – ”Vielä ei heitetä hanskoja tiskiin”
Kajaanilaisia hiihtäjiä huolettaa, miten käy Vimpelin säilölumiladun. Latu on huvennut lämpimässä syyssäässä matalaksi.
Viikko sitten avattu Kajaanin säilölumilatu on ohentunut vauhdilla. Likipitäen vihreän nurmikon keskellä kulkevan ladun kunnosta on tullut kaupungille kyselyitä ja ihmettelyitä.
Kajaanin kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Jari Rajala selittää, että latupatja on huvennut yksinkertaisesti siksi, että p