Salibandyseura Papas ry

Papas on vuonna 1995 perustettu 289 (Marraskuu 2021) jäsenen salibandyyn erikoistunut seura. Papaksella on 16 joukkuetta; 4 aikuisjoukkuetta, 8 juniorijoukkuetta sekä 2 salibandykerhoa, jossa harjoittelevat tytöt ja pojat yhdessä. Papaksella on myös naisille ja miehille harrasteryhmät. Papaksen joukkueet osallistuvat Salibandyliiton sarjatoimintaan Pohjois-Suomen, Savo-Karjalan ja Pohjanmaan alueilla. Naisten edustusjoukkue pelaa naisten 1.divisioonaa ja miesten edustusjoukkue Pohjois-Suomen 2. divisioonaa.

Papas toimii Vuokatti-Ruka urheiluakatemian vastuuseurana, järjestäen akatemiatoimintaa yläkouluikäisille, 2.asteen ja KAMKin opiskelijoille, sekä Kainuun prikaatin varusmiehille.

Papaksen junioripelaajia on mukana salibandyn maajoukkuetiellä, ja he osallistuvat Eerikkilän maajoukkuetapahtumiin ja leireille.

Oletko kiinnostunut toiminnasta?

Lue lisää: www.papas.fi