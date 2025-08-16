Paikallisuutiset

Ohimarssilla tervehdittiin Kainuun prikaatin komentajaa sekä Kainuun hyvinvointialueen johtajaa. Kuva: Elisa Korhonen

Sateinen valapäivä oli arvokas ja tunteikas – lähes 9000 läheistä saapui seuraamaan sotilasvalaa

Valan vannoi 1770 heinäkuussa 2025 palveluksensa aloittanutta alokasta. Katso kuvat ja tunnelmat valatilaisuudesta.

Kainuun Sanomat

Kainuun prikaatin sotilasvala ja -vakuutuspäivää vietettiin Vimpelin urheilukeskuksessa sateisissa mutta odottavissa ja jännittyneissäkin tunnelmissa. Yhteensä lähes 9000 vierasta oli ilmoittautunut tapahtumaan seuraamaan 1770 alokkaan valan vannomista, joten tunnelma oli tiivis.

