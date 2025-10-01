Paikallisuutiset
”Se on tapa”, sanoo 24-vuotias Eetu Suomela – Kajaanissa energiajuomia voi ostaa lapsikin, ikärajaa ei ole
Kaupat saavat päättää itsenäisesti, myyvätkö ne energiajuomia alle 15-vuotiaille, vaikka se on THL:n suosittama ikäraja. Laki ei rajoita myyntiä.
Entistä nuorempien lasten huulilla näkyy energiajuomatölkkejä myös Kainuussa. Kajaanilainen lukija ihmetteli, kun jopa kahdeksanvuotiaat lapset saivat ostettua energiajuomia Kajaanissa.
Moni on luullut, että energiajuomien myyntiä koskisi ikäraja, mutta se ei pidä paikkaansa. Terveyden ja hyvinvoinni