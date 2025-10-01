Paikallisuutiset

Kajaanilainen 24-vuotias Eetu Suomela sanoo juoneensa energiajuomia peruskoulusta lähtien. Kuva: Elisa Korhonen

”Se on tapa”, sanoo 24-vuotias Eetu Suomela – Kajaanissa energiajuomia voi ostaa lapsikin, ikärajaa ei ole

Kaupat saavat päättää itsenäisesti, myyvätkö ne energiajuomia alle 15-vuotiaille, vaikka se on THL:n suosittama ikäraja. Laki ei rajoita myyntiä.

Koti-Kajaani

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Entistä nuorempien lasten huulilla näkyy energiajuomatölkkejä myös Kainuussa. Kajaanilainen lukija ihmetteli, kun jopa kahdeksanvuotiaat lapset saivat ostettua energiajuomia Kajaanissa.

Moni on luullut, että energiajuomien myyntiä koskisi ikäraja, mutta se ei pidä paikkaansa. Terveyden ja hyvinvoinni

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä