Kotimaa

Sekaisin mennyttä sähköpörssiä ei voi jättää markkinoiden varaan, sanoo Aalto-yliopiston professori Peter Lund – "Kyberturvallisuusriski"

Norjalaisyhtiön tarjous sekoitti perjantain sähkömarkkinat Suomessa. Ällistyttävään –50 senttiin kilowattitunnilta lipsahtaneet hinnat eivät vastaa todellista tuotantoa, mikä aiheuttaa vakavan häiriön. Virhe paljasti järjestelmästä heikkouden, jonka energiasotaa käyvä Venäjä panee ehkä merkille.

Joonas Kuikka Kainuun Sanomat

Aalto-yliopiston energiateknologian professori Peter Lund ihmettelee, miten sähköpörssi Nordpoolissa on mennyt läpi norjalaisen yhtiön tarjous tuotannosta, jota yhtiöllä ei lähimainkaan ole.

Norjalaisen Kinect Energyn tarjouksen suuruusluokka vaikuttaa näppäilyvirheeltä, joka tulee maksamaan yhtiölle alustavien arvioiden mukaan miljoonia euroja. Virheen takia sähkön pörssihinta on perjantaina paikoin ennätyksellisesti miinuksella 50 senttiä kilowattitunnilta. Sähköä käyttämällä voivat pörssisähköasiakkaat saada rahaa. Hyöty on näennäinen, sillä sähkö voi loppua kesken.

– Tässä on Nordpoolin valvonta pettänyt selvästi, Lund sanoo.

– Ongelma on, että kun jätetään sähkö kokonaan markkinoiden varaan, viranomaisvalvonta voi jäädä puutteelliseksi.

Pörssin pullonkaulat tarkastettava

Lund peräänkuuluttaa suojamekanismeja sähköpörssin tarjouksiin. Silloin toimija ei voisi tarjota esimerkiksi enempää tuotantoa, kuin sillä on käytössä.

– Markkinoiden voimalaitoskapasiteetti tiedetään yksittäistä voimalaa myöden. Miten on mahdollista, että myyt enemmän, kuin mitä on tuotantokapasiteettia? Sen ei pitäisi olla mahdollista.

Lundin mukaan tämä olisi yksinkertaista valvoa algoritmeilla.

Aalto-yliopiston professori Peter Lund vaatii viranomaisia tarkastamaan sähkömarkkinoiden toiminnan. Kuva: Mauri Ratilainen

Lisäksi Lund vaatii viranomaisten auditointia Nordpooliin, jotta selvitetään myös sellaiset pullonkaulat ja heikkoudet, joita ei vielä ole paljastunut.

Suomessa energiamarkkinaa valvoo Energiavirasto. Norjassa sijaitsevan Nordpoolin valvonta kuuluu Norjan vastaaville viranomaisille.

– Markkina on tärkeä instrumentti, mutta se on renki. Isäntä on yhteiskunta, Lund sanoo.

Nordpool tiedosti torstaina markkinavirheen, muttei ryhtynyt enää korjaamaan sitä. Sähkön seuraavan päivän pörssihinnat määräytyvät noin kello kahden aikaan iltapäivällä. Vuorokauden vaihtumiseen olisi ollut vielä kymmenen tuntia.

Uuden tarjouskierroksen ongelma oli siinä, että Nordpoolin hinnat vaikuttavat koko Euroopan sähköpörssien hintoihin. Kaikki tarjouskilpailut olisi pitänyt käydä uudestaan.

Manipulaatiolle altis järjestelmä

Perjantain markkinahäiriö on Lundin mukaan valitettava näyttö siitä, että energiamarkkinat ovat manipuloitavissa.

– Tapaus osoittaa, että järjestelmässä on mahdollisuus aiheuttaa vakavia häiriötilanteita. Virtuaalisella tarjouksella, joka ei perustu fyysiseen tuotantoon, voi aiheuttaa fyysisessä järjestelmässä pahimmillaan jopa blackoutin (sähkökatkon).

Tieto kiinnostanee Venäjää, joka on ottanut energian aseekseen Ukrainaa ja EU:ta vastaan. Venäjä masinoi parhaillaan siirtolaisia turvapaikanhakijoina Suomeen.

– On nähty, että energia on yksi kanava, jolla Venäjä pyrkii aiheuttamaan haittaa, Lund sanoo.

Hän muistuttaa, että Suomi on vasta menossa kohti sähkön huippukulutusta talvella, jolloin vastaava virhe olisi kohtalokkaampi.

– Silloin ei saisi tällaisia tilanteita tulla.

Lundin mukaan energia-alan kyberturvallisuus ei yleisesti yllä muun yhteiskunnan tasolle. Kyberturvallisuus olisi myös syytä perata viranomaisten mahdollisessa auditoinnissa.

– Ukrainassa venäläiset hakkerit ovat aiemmin ottaneet voimalaitoksen haltuunsa.

Virheen maksaja selviää myöhemmin

On vielä auki, kuka maksaa piikin norjalaisyhtiön virheestä. Yhtiö vastaa siitä, että se hankkii sähkön, jonka se on luvannut. Yhtiö voi kuitenkin joutua maksukyvyttömyyteen ja konkurssiin virheensä takia.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid seuraa perjantaina sähkömarkkinaa erityisen tarkasti ja varmistaa riittävän tuotannon. Se siis ottaa kopin, jos norjalaisyhtiön maksukyky loppuu.

– Ensisijaisesti vastuu on virheen tehneellä osapuolella, sanoo Fingridin yksikön päällikkö Jonne Jäppinen.

Hän ei vielä ota kantaa, miten perjantain kulut jakautuvat, jos norjalaisyhtiö kaatuu.

– Se selviää perästä päin.

Pörssisähköasiakkaille kantaverkkoyhtiöllä oli pieni pyyntö. Fingrid toivoi, etteivät kuluttajat reagoisi miinushintaan lisäämällä kulutusta.

Se voi lämmittää hetken, mutta kostautua myöhemmin.

"Markkina on tärkeä instrumentti, mutta se on renki. Isäntä on yhteiskunta."Peter LundAalto-yliopiston professori