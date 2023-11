Ihmiset

Selitteletkö kotisi sotkua ja piilotteletko tavaroita vierailta? – Näin ilmenee kotihäpeä

On tutkittu, että noin 30 prosenttia suomalaisista tapaa ystäviään mieluiten omassa kodissaan, 70 prosenttia jossain muualla. Trendin taustalla voi olla paitsi kotihäpeää. Tunne on tuttu sisustusvaikuttaja Essi Raiviolle. Keräsimme myös muiden kokemuksia kotihäpeästä.

Maria Paldanius Kainuun Sanomat

Aiemmin sisustusvaikuttaja Essi Raivio halusi, että koti oli tiptop ennen vieraiden tuloa. Nykyään suhtautuminen kotiin on rennompi. Kuva: MAURI RATILAINEN

Sisustusbloggaaja Essi Raivio tunnustautuu suorittajaksi, jolla on matala kaaoksensietokyky.

Piirre korostuu esimerkiksi silloin, kun uusia ihmisiä on tulossa kylään ensimmäistä kertaa. Silloin siivousstressi on taattu – eikä paine välttämättä hellitä vielä silloinkaan, kun koti on siivottu ja vieraa