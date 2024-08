Ihmiset

Seppo Moilanen on soutanut Kiantajärveä ympäri tänä kesänä. Arkistokuva. Kuva: Susanna Koljonen

Seppo Moilanen päätti soutaa Kiantajärven ympäri – satojen kilometrien matkalla tuli vastaan yllätyksiä

Seppo Moilanen on kiertänyt Kiantajärveä tänä kesänä veneellä soutaen. Matka on sujunut leppoisasti, ja onpa vastaan tullut pari yllätystäkin. Kilometrejä kertyy yhteensä noin 340.

Susanna Koljonen Kainuun Sanomat

Seppo Moilanen on todennäköisesti tällä hetkellä ainoa suomussalmelainen, joka on pian nähnyt Kiantajärven jokaisen lahden. Hän on soutanut järveä ympäri pitkin kesää isänsä vanhalla kalastusveneellä, joka oli jäänyt pitkäksi aikaa ilman käyttöä.

– Ajatus lähti liikkeelle siitä, että isä houkutteli m