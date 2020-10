Sisukkaat tytöt näyttävät, että pärjäävät intissä – Kainuu kutsuu reality-sarjan kolmannella kaudella

Naissotilaat 3

★★★ – Äiti oli ensin hämillään, mutta tuki sitten täysin. Iskä taas oli aina ajatellut, etteivät naiset kuulu armeijaan, sanoo Kokkolan kaupungin nuorisovaltuustossa vaikuttava isänmaallinen Rosa Bask , joka aloittaa vapaaehtoisen asepalveluksen Kainuun prikaatissa.

Se on varusmiesmäärältään Suomen suurimpia joukko-osastoja, mutta naisten osuus tästä joukosta on häviävän pieni. Rosan lisäksi sarjassa seurataan paria muutakin asepalvelukseen astuvaa nuorta naista. He ovat kaikki ylioppilaita ja onnellisilta vaikuttavien ydinperheiden kasvatteja pieniltä paikkakunnilta.

Arvojen lisäksi heitä yhdistää halu asettaa tavoitteita. Kaikille armeijaan meno on ollut selvä tavoite jo pitkään. Yksi harrastaa hiihtoa, toinen on kaatanut ensimmäisen hirvensä jo 13-vuotiaana. Rosa haluaa puolustaa omaa maataan kaikin mahdollisin keinoin eikä aio alistua epäoikeudenmukaisuuksien edessä.

Ensin harjoitellaan tahtimarssia

Kotitalon terassilla tyttärensä kanssa kahvia hörppivän isän mukaan Rosa on ollut aina määrätietoinen ja sopivasti itsepäinen, isäänsä tullut tyttö. Isän mielestä armeijassa pärjää parhaiten, kun ei ala vastoinkäymisten edessä märistä.

Rosan mielestä isä saattaa hieman epäillä, miten hän pärjää. Hän sanoo lähtevänsä todistamaan, että pärjää paremmin kuin isä olisi koskaan uskonut.

Ensin saadaan varusteet ja harjoitellaan tahtimarssia. Alussa ryhmä on yhtenäinen, mutta pian erot alkavat näkyä, kun koulutus etenee vaativammaksi.

