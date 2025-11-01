Kotimaa

Sisulla on tekemisen meininki – Lisäkaupoista voitaneen kertoa vielä ennen vuodenvaihdetta

Sisu Auton sotamaasturit viedään käsistä, vaikka ensi vuonna yhtiö aikoo valmistaa yli 200 suorituskykyistä GTP 4x4 -ajoneuvoa. Tehdäänkö suomalaisia Sisuja kohta Uudessakaupungissa?

Toimitusjohtaja Tomi Gardemeister on ylpeä Sisu Auton nykyisestä päätuotteesta, GTP 4x4 -ajoneuvosta. Tällaisen &quot;16 tonnin keijun&quot; lähtöhinta on noin 600 000 euroa. Kuva: Kari Pitkänen
Kari Pitkänen
Kainuun Sanomat

Tämä autotehdas on silmin nähden täynnä. Vapaata tilaa ei ole kuin keskikäytävällä, jota pitkin kuljemme toimitusjohtaja Tomi Gardemeisterin kanssa.

Ympärillä näkyy melkein pelkkää vihreää väriä, eikä ihme. Hallissa on tekeillä karkeasti laskien tusinan verran vakuuttavan kokoisia sotamaastureita. Yh

