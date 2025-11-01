Kotimaa
Sisulla on tekemisen meininki – Lisäkaupoista voitaneen kertoa vielä ennen vuodenvaihdetta
Sisu Auton sotamaasturit viedään käsistä, vaikka ensi vuonna yhtiö aikoo valmistaa yli 200 suorituskykyistä GTP 4x4 -ajoneuvoa. Tehdäänkö suomalaisia Sisuja kohta Uudessakaupungissa?
Tämä autotehdas on silmin nähden täynnä. Vapaata tilaa ei ole kuin keskikäytävällä, jota pitkin kuljemme toimitusjohtaja Tomi Gardemeisterin kanssa.
Ympärillä näkyy melkein pelkkää vihreää väriä, eikä ihme. Hallissa on tekeillä karkeasti laskien tusinan verran vakuuttavan kokoisia sotamaastureita. Yh