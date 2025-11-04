Paikallisuutiset
Škoda väittää, että se olisi tarkoituksella pyritty sulkemaan ratikkahankinnasta ulos: ”Ei pidä paikkaansa”
Raitiovaunuhankinnasta päättävä Kaupunkiliikenne ottaa hankinnan vielä uudelleen käsittelyyn ja kuulee Škoda Transtechia.
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy joutuu ottamaan uudestaan käsittelyyn raitiovaunujen hankinnan, ja kuulemaan jo hylättyä Škoda Transtechia.
Kajaanin Otanmäessä toimiva Škoda Transtech hävisi lokakuussa tarjouskilpailussa 63 raitiovaunun hankinnan sveitsiläiselle Stadlerille. Kaupunkiliikenne hy