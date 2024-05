Ulkomaat

Slovakian pääministeri Robert Fico (kuvassa oikealla) on viety sairaalahoitoon ampumisen takia. Kuva: PETER LAZAR

Slovakian pääministeriä Robert Ficoa on ammuttu

STT Kainuun Sanomat

Slovakian pääministeriä Robert Ficoa on ammuttu ja hän on haavoittunut, kertovat useat mediat slovakialaiseen TASR-uutistoimistoon pohjaten. Pääministeri on viety sairaalaan ja poliisi on ottanut hyökkääjän kiinni.

Pääministeriä ammuttiin rakennuksen edessä Handlovan kaupungissa, jossa järjestettiin