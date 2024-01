Paikallisuutiset

Alennuksen hakeminen sote-maksuihin on tehty hankalaksi, arvioi Soste. Kuva on Kainuun keskussairaalan ylepolilta. Kuva: Jussi Pohjavirta

Soste: Harva osaa tai jaksaa hakea alennusta sote-palveluiden asiakasmaksuihin

Kainuun vs. johtaja Timo Halonen: ”Hyvinvointialueiden tilanne on sellainen, että pakko on kaikki asiakasmaksut ottaa.”

STT Sanna Nikula Kainuun Sanomat

Huojennuksen hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin on tehty useimmilla hyvinvointialueilla niin vaikeaksi, että vain harva osaa tai jaksaa siihen ryhtyä, arvioi Suomen sosiaali ja terveys -yhdistys (Soste). Kainuun hyvinvointialueen vs. johtaja Timo Halonen tunnustaa, että huole