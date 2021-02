Sote kehottaa koronatestiin, jos työskentelet akkutehtaalla Ruotsissa

Kainuun sote kehottaa Skellefteåsta Suomeen lauantain 23.1. jälkeen palanneita Northvoltin työntekijöitä hakeutumaan koronavirustestiin kotipaikkakunnallaan. Testiin meno 3 vuorokautta edellisen tuloksen jälkeen on tarpeen, vaikka tehtaalla tai länsirajalla olisi otettu jo negatiivinen koronanäyte.

Soten mukaan Skellefteåssä on paheneva koronavirusepidemia ja työntekijät ovat tehtaalla työskennellessään saattaneet altistua muuntovirukselle. Koronavirustestiin menoa ja testivastausta odottaessa työntekijöiden on oltava tarkasti omaehtoisessa karanteenissa välttäen kaikkia kontakteja toisiin ihmisiin.

Mahdollisesti Kainuussa asuvia Skellefteån tehtaalla työskenteleviä pyydetään ottamaan yhteyttä oman paikkakunnan terveyskeskuksen kautta tai suoraan Kainuun soten testiajanvaraukseen (040 165 0020).

Koronavilkku-sovelluksen käyttö älypuhelimissa on vahvasti suositeltavaa, sillä se auttaa tartunnanjäljityksessä altistustilanteissa. Vilkun hälyttäessä ei kuitenkaan tarvitse suoraan hakeutua testeihin, vaan jatko-ohjeita varten on otettava yhteyttä oman paikkakunnan terveyskeskukseen. Kainuussa voi jatkossa ottaa yhteyttä myös sähköpostitse koronavilkku@kainuu.fi.

Vuokatin MM-kisoissa testattu lähes 1 000 urheilijaa

Vuokatissa pidettävien hiihdon nuorten MM-kisoihin saapuneet joukkueet noudattavat tarkkoja varotoimia koronaviruksen varalta. Lähtömaassa ja maahan tullessa testauksen lisäksi kisapaikalla on tähän mennessä otettu noin 1000 antigeenitestiä. Positiivisia tuloksia on löytynyt neljä, joiden lisäksi muutama henkilö on karanteenissa.

– Kokemusten mukaan kilpaurheilua voidaan tällaisin järjestelyin ilman yleisöä toteuttaa turvallisesti. Ehtona on niin sanotun urheilijakuplan sääntöjen mukaan toimiminen, jolla voimme varmistaa, että altistumisia ei ulkopuolisiin pääse tapahtumaan. Yhteistyö järjestäjien ja urheilijoiden kesken on toiminut sujuvasti, kommentoi Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

Nuorten MM-kisojen avajaiset ovat tänään Vuokatissa. Tiistaina on ensimmäinen kilpailupäivä.