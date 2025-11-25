Paikallisuutiset

Hopeakaivos hakee ympäristölupaa uudelle rikastushiekka-altaalle nykyisen altaan viereen Hanhipetäikön pohjoispuolelle. Kuvituskuva arkistosta.

Sotkamo: Hopeakaivoksen uuden altaan purkuvesien haitta-aineille asetettava tiukat rajat

Sotkamo Silver hakee ympäristölupaa uuden rikastushiekka-altaan rakentamiseksi nykyisen rikastushiekka-altaan viereen. Lisäksi kaivosyhtiö hakee fosforikuormituksen raja-arvon merkittävää nostoa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan mukaan Sotkamo Silverin uuden rikastushiekka-altaan lupamääräyksissä on annettava riittävän tiukat raja-arvot purettavien vesien haitta-ainepitoisuuksille ja niiden seuraamiselle.

Sotkamo Silver hakee ympäristölupaa uuden rikastushiekka-altaan rakentamiseks

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä