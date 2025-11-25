Paikallisuutiset
Sotkamo: Hopeakaivoksen uuden altaan purkuvesien haitta-aineille asetettava tiukat rajat
Sotkamo Silver hakee ympäristölupaa uuden rikastushiekka-altaan rakentamiseksi nykyisen rikastushiekka-altaan viereen. Lisäksi kaivosyhtiö hakee fosforikuormituksen raja-arvon merkittävää nostoa.
Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan mukaan Sotkamo Silverin uuden rikastushiekka-altaan lupamääräyksissä on annettava riittävän tiukat raja-arvot purettavien vesien haitta-ainepitoisuuksille ja niiden seuraamiselle.
