Essi Saastamoinen pääsi tuulettamaan hyökkääjänä useampaa onnistunutta pistesuoritusta lippupallon EM-kisoissa. Kuva: Tero Niskanen

Sotkamon kasvatti saavutti kaiken jenkkifutiksessa ja on nyt maajoukkuekapteeni uudessa lajissa: ”Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on huomattavasti enemmän”

Sotkamolaislähtöinen Essi Saastamoinen vaihtoi amerikkalaisen jalkapallon lippupalloon. Lippupallossa Suomi tavoittelee olympiapaikkaa.

Kainuun Sanomat

Pariisissa alkoi viime viikolla varsin mielenkiintoinen suomalaisen urheilun projekti, kun Suomen lippupallon naisten maajoukkue kilpaili Euroopan mestaruuskisoissa.

EM-kisoihin joukkue suuntasi tavoittelemaan paikkaa tuleviin MM-kisoihin ja sitä kautta myös vuoden 2028 olympialaisiin.

