Sami Vartiainen, Pekka Ruohonen, Thomas Luther, Mika Kilpeläinen ja Sami Kilpeläinen löivät kättä päälle uuden kaukolämpöyrityksen mediatilaisuudessa. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Sotkamon kaukolämpö siirtyy uuden yhteisyrityksen harteille, suuntana tuotannon hybridimalli

Kaukolämmön toimintavarmuus ja hiilidioksidineutraalius sekä tuotantopaletin laajentaminen ovat uuden yrityksen suurimpia tavoitteita.

Kainuun Sanomat

Alkuvuodesta 2026 toimintansa aloittava Sotkamon energia ryhtyy operoimaan Sotkamon kaukolämpöverkkoa. Sotkamon kunnan omistama Sotkan Voima oy omistaa uudesta yrityksestä 46 ja Nevel oy 56 prosenttia.

Sotkan Voiman toimitusjohtaja Sami Vartiainen on uuden yrityksen toimitusjohtaja. Hallituksen puhee

