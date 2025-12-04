Paikallisuutiset
Sotkamon kaukolämpö siirtyy uuden yhteisyrityksen harteille, suuntana tuotannon hybridimalli
Kaukolämmön toimintavarmuus ja hiilidioksidineutraalius sekä tuotantopaletin laajentaminen ovat uuden yrityksen suurimpia tavoitteita.
Alkuvuodesta 2026 toimintansa aloittava Sotkamon energia ryhtyy operoimaan Sotkamon kaukolämpöverkkoa. Sotkamon kunnan omistama Sotkan Voima oy omistaa uudesta yrityksestä 46 ja Nevel oy 56 prosenttia.
Sotkan Voiman toimitusjohtaja Sami Vartiainen on uuden yrityksen toimitusjohtaja. Hallituksen puhee