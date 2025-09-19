Paikallisuutiset

Sotkamon kunta on vuokrannut Hotelli Tulikettu Oy:lle noin 3 800 neliömetrin määräalan Hiukanharjun kiinteistöstä. Maanvuokrasopimus on päätetty siirtää Investantti Oy:lle. Kuva: Hanna Turunen

Sotkamon kunnan omistaman Hiukanhovin tontin vuokrasopimus purettaneen etuajassa – vuokralainen pyysi purkua

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen mielestä aluetta täytyy käsitellä kokonaisuutena.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sotkamon kunta on vuokrannut Hotelli Tulikettu Oy:lle noin 3 800 neliömetrin määräalan 30 vuodeksi Hiukanharjun kiinteistöstä. Maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 22. joulukuuta 1995, ja nyt Tulikettua hallinnoiva yritys on siirtänyt vuokrasopimuksen Investantti Oy:lle, jonka päätoimialana on omien

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä