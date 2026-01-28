Paikallisuutiset

Seniorihoivayksikkö Himmeli oli yksi kolmesta kunnan omistamasta sote-kiinteistöstä, joiden myynnistä päätettiin kunnanhallituksessa. Arkistokuva. Kuva: Johannes Pulkkinen

Sotkamon sote-kiinteistöjen myynti ei mennyt läpi ilman soraääniä - ”Kun tulee vanhusten vuoro, rahathan on loppu”

Jouko Viholainen (vas.) katsoi vastaesityksessään asian edellyttäneen valtuustokäsittelyä.

Sotkamon kunnanhallituksen päätös myydä kolme kunnan omistamaa sote-kiinteistöä ei mennyt läpi yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti 20. tammikuuta myydä seniorihoivayksikkö Himmelin, asumisyksikkö Leivolan (Leivolan G-talo) sekä vammaishoitoyksikkö Leivolan (Leivolan H-talo).

Vasemmistoliiton Jouko

