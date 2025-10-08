Urheilu
Sotkamon urheilulukioon vaihtanut Veeti Viippola nauttii kovatasoisesta treeniporukasta
EM-viesteistä kultaa ja SM-sprintin mestaruuden napannut Veeti Viippola siirtyi Sotkamon urheilulukioon.
Sotkamon Jymyä edustava Veeti Viippolalla on ollut onnistunut kausi kesän rasteilla. Tuorein onnistuminen on suunnistuksen sprinttimatkojen SM-kulta Tampereen Ratinassa.
Onnistuneen kauden muihin saavutuksiin lukeutuivat muun muassa kaksi SM-hopeaa ja EM-viestikulta Tsekistä yhdessä Joakim Savinaisen