Urheilu

Sotkamon Jymyä edustava Veeti Viippola kilpailee suunnistuksen lisäksi hiihtosuunnistuksessa. Kuva: Leila Arffman

Sotkamon urheilulukioon vaihtanut Veeti Viippola nauttii kovatasoisesta treeniporukasta

EM-viesteistä kultaa ja SM-sprintin mestaruuden napannut Veeti Viippola siirtyi Sotkamon urheilulukioon.

Kainuun Sanomat

Sotkamon Jymyä edustava Veeti Viippolalla on ollut onnistunut kausi kesän rasteilla. Tuorein onnistuminen on suunnistuksen sprinttimatkojen SM-kulta Tampereen Ratinassa.

Onnistuneen kauden muihin saavutuksiin lukeutuivat muun muassa kaksi SM-hopeaa ja EM-viestikulta Tsekistä yhdessä Joakim Savinaisen

