Sotkamon uusi kirkkoherra on Heikki Nissinen - selvä voitto äänestyksessä
Sotkamon seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui valitsemaan kirkkoherran torstaina Sotkamon seurakuntatalolle.
Valitsemaan auta meitä, Herra, paimen sellainen, joka etsii eksyneitä, ohjaa luokse Kristuksen
Sotkamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksen aluksi laulettiin osuvasti virsi 253.
Kirkkovaltuuston kokouksessa torstai-iltana valtuutetut pääsivät valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta. Keskustelun puheenvu