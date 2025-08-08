Paikallisuutiset

Heikki Nissinen valittiin Sotkamon kirkkoherraksi kirkkovaltuuston kokouksessa 7. elokuuta. Kuva: Heikki Nissinen

Sotkamon uusi kirkkoherra on Heikki Nissinen - selvä voitto äänestyksessä

Sotkamon seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui valitsemaan kirkkoherran torstaina Sotkamon seurakuntatalolle.

Valitsemaan auta meitä, Herra, paimen sellainen, joka etsii eksyneitä, ohjaa luokse Kristuksen

Sotkamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksen aluksi laulettiin osuvasti virsi 253.

Kirkkovaltuuston kokouksessa torstai-iltana valtuutetut pääsivät valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta. Keskustelun puheenvu

