Kravat Oy:n toimitusjohtaja Jan Erola veti keskustelutilaisuuden Sotkamon kunnan valtuustosalissa. Paikalla oli muun muassa Sotkamon kunnanvaltuutettuja ja Kuhmon kaupunginjohtaja Juhana Juntunen. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Sotkamoonko Mineraaliteollisuuspuisto? Omavaraisuuden tavoittelu puoltaa esiselvitysvaiheessa olevaa hanketta

Omavaraisuus kriittisissä ja strategisissa mineraaleissa koskettaa Sotkamoa merkittävästi.

Kainuun Sanomat

Sotkamon kunta ja Kajaanin ammattikorkeakoulu selvittävät Kainuun Mineraaliteollisuuspuiston perustamisen mahdollisuutta.

Mineraaliteollisuuspuisto kokoaisi kaivosteollisuuden ympärille koulutusta, tutkimusta, kaivannaisten jatkojalostusta ja muuta toimintaa.

Käynnissä on varhaisen vaiheen esiselvitys

