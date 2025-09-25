Paikallisuutiset
Sotkamoonko Mineraaliteollisuuspuisto? Omavaraisuuden tavoittelu puoltaa esiselvitysvaiheessa olevaa hanketta
Omavaraisuus kriittisissä ja strategisissa mineraaleissa koskettaa Sotkamoa merkittävästi.
Sotkamon kunta ja Kajaanin ammattikorkeakoulu selvittävät Kainuun Mineraaliteollisuuspuiston perustamisen mahdollisuutta.
Mineraaliteollisuuspuisto kokoaisi kaivosteollisuuden ympärille koulutusta, tutkimusta, kaivannaisten jatkojalostusta ja muuta toimintaa.
Käynnissä on varhaisen vaiheen esiselvitys