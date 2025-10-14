Urheilu

Vuokatti-Jukolan kisakeskus pystytetään Vuokatti Sportin Pallohallin edessä olevalle urheilukentälle, missä myös kisaorganisaation vastuuhenkilöt tapasivat tällä viikolla. Kuva: Mari Tikkunen

Sotkamossa Jukolan viestin järjestää ensimmäistä kertaa yritys

Maailman suurimpiin suunnistustapahtumiin kuuluvan Jukolan viestin järjestämisestä vastaavat Vuokatti Sport ja Sotkamon Jymy ry.

Mari Tikkunen Kainuun Sanomat

Vuoden 2027 Jukolan viesti suunnistetaan Sotkamossa.

Maanantaina 13.10. allekirjoitettiin tapahtuman järjestämis- ja markkinointisopimus. Vuokatti-Jukola on ensimmäinen kerta, kun tapahtuman järjestelyistä vastaa yritys, Vuokatti Sport Resort Oy, yhdessä Sotkamon Jymy ry:n kanssa.

Perinteisesti viesti