Sotkamossa Jukolan viestin järjestää ensimmäistä kertaa yritys
Maailman suurimpiin suunnistustapahtumiin kuuluvan Jukolan viestin järjestämisestä vastaavat Vuokatti Sport ja Sotkamon Jymy ry.
Vuoden 2027 Jukolan viesti suunnistetaan Sotkamossa.
Maanantaina 13.10. allekirjoitettiin tapahtuman järjestämis- ja markkinointisopimus. Vuokatti-Jukola on ensimmäinen kerta, kun tapahtuman järjestelyistä vastaa yritys, Vuokatti Sport Resort Oy, yhdessä Sotkamon Jymy ry:n kanssa.
Perinteisesti viesti