Sotkamon uuden Tenetin koulun oppilaiden hartain toive oli saada peliseinä iWall. Toive toteutui, ja pelitila löytyy nyt koulun ylimmästä kerroksesta. Kuva: Inka Hurskainen

Sotkamossa yläkoululaiset aloittavat kouluvuoden upouudessa rakennuksessa – katso kuvat ja video upeista tiloista

Sotkamossa uuden Tenetin yläkoulun tiloissa käy kuhina, kun opettajat valmistautuvat syyslukukauteen. Uudessa koulussa on panostettu erityisesti viihtyvyyteen ja tilojen monipuolisuuteen. Pääsimme kurkistamaan, miltä tuliterä koulu näyttää.

Marjut Lauronen Kainuun Sanomat

Pääovien kautta Tenetin kouluun saapujia on vastassa mykistävän kaunis aulatila. Ravintolamaisen ruokasalin korkeus on yli kaksikymmentä metriä, ja tilan valaisee aulan perällä oleva valtavan suuri ikkuna. Materiaaleissa on käytetty betonielementtejä, joita laajat puupaneloinnit pehmentävät.

Värit on