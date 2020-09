Strömsön kulisseista löytyy yllättävä lahjakkuus

Strömsö

Yle Teema & Fem klo 17.25

★★★★ Koronapandemian aikaan kotoilu, käsillä tekeminen, ruuanlaitto ja kierrätys puhuttelevat ihmisiä. Strömsöstä saattaa tulla vielä entistäkin suositumpi.

Uutta tänä syksynä on juontaja Nicke Aldén , joka on tuttu kaksikielisestä kulttuurimatkaohjelma Egenlandista . Ohjelma on vienyt hänet ympäri Suomea. Aldén ilahtui hyväntahtoisuudesta, jota kohtasi kuvausten yhteydessä ruotsinkielisiä kohtaan. "Ihmisillä on paljon lämpimämpää ymmärrystä ja sisarushenkeä kuin olettaisi nettikommentteja lukiessaan", hän sanoo.

Strömsö on viime vuosina profiloitunut kaksikieliseksi. Se esitetään myös TV1:ssä, nettisivut ovat suomeksi ja ohjelmalla on aktiivinen yhteys myös suomenkieliseen yleisöön.

Tämänpäiväisessä jaksossa Aldénin vieraana on kiinnostava mies kulisseista. Mikko Tamminen on työskennellyt ohjelman leikkaajana jo vuonna 2002 sen alkaessa. Paremmin Tamminen tunnetaan kuitenkin tuottajana ja musiikintekijänä. Hän on monen suomalaisartistin, kuten Neljän Ruusua -yhtyeen, Kaija Koon ja Robinin taustavaikuttaja.

Tamminen kertoo musiikkielämästä, uudesta soolourastaan ja valmistaa grilliruokaa.

Tänään tehdään myös inspiroiva taidepäiväkirja, jonka avulla voi arjessa uppoutua hetkeksi luovuuteen. Helppo seinätaulu taas muistuttaa omista lupauksista ja tavoitteista.

Toinen uusi kasvo tällä kaudella on puutarha-asiantuntija Lena Gillberg .