Paikallisuutiset

Suomen Ateenan-instituutin johtaja Petra Pakkanen ja tutkijaopettaja Lassi Jakola ovat kumpikin kajaanilaislähtöisiä antiikintutkijoita. Kuva: Joakim Stavropoulos / Suomen Ateenan-instituutti

Suomen Ateenan-instituutin kajaanilaiskaksikko puolustaa sivistystä

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävän suomalaisen tiedeinstituutin johdossa on yllättäen kaksi kajaanilaislähtöistä antiikintutkijaa. Suomen Ateenan-instituutin johtaja on Petra Pakkanen ja uutena tutkijaopettaja on aloittanut Lassi Jakola.

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Miten on mahdollista, että kaksi Kajaanin Linnan lukion kasvattia on töissä Suomen Ateenan-instituutissa Kreikassa?

Viime heinäkuussa kaksi antiikintutkijaa – Suomen Ateenan-instituutin johtaja Petra Pakkanen ja tutkijaopettaja Lassi Jakola – istui tihkusateessa pullakahvilla Kajaanin Kauppatorilla.