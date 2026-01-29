Urheilu

Kajaanilaiset Haka ja KaPa aloittavat Suomen cupin ensimmäiseltä kierrokselta. Kummallakin on tiedossa vierasottelu Kuopiossa. Kuva: Maija Räsänen

Suomen cupin otteluparit selvillä – kainuulaiset avaavat pelinsä Savossa

Cup-arpa tarjosi kainuulaisjoukkueille vierasottelut Kuopiossa. SuPS suuntaa näillä näkymin järjestämään kotiottelunsa Iisalmeen.

Kainuun Sanomat

Jalkapallon Suomen Cupin tasauskierroksen eli nykyiseltä nimeltään Juuson Kierroksen ja ensimmäisen kierroksen arvonta suoritettiin torstaina.

Kainuusta Suomen Cupiin osallistuu kolme joukkuetta, kun Kolmosessa pelaavat Kajaanin Haka sekä Kajaanin Palloilijat ja Vitosessa pelaava Suomussalmen Pallose

