Urheilu
Suomen cupin otteluparit selvillä – kainuulaiset avaavat pelinsä Savossa
Cup-arpa tarjosi kainuulaisjoukkueille vierasottelut Kuopiossa. SuPS suuntaa näillä näkymin järjestämään kotiottelunsa Iisalmeen.
Jalkapallon Suomen Cupin tasauskierroksen eli nykyiseltä nimeltään Juuson Kierroksen ja ensimmäisen kierroksen arvonta suoritettiin torstaina.
Kainuusta Suomen Cupiin osallistuu kolme joukkuetta, kun Kolmosessa pelaavat Kajaanin Haka sekä Kajaanin Palloilijat ja Vitosessa pelaava Suomussalmen Pallose