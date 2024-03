Kotimaa

Suomen Yrittäjät tuomitsee uuden lakkoaallon: Kiusantekoa ja täysin vastuutonta

Järjestön työmarkkinajohtajan Janne Makkulan mielestä poliittiset lakot pitäisi joko kieltää kokonaan tai rajata ne vain muutamaan tuntiin.

STT– Kainuun Sanomat

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan on täysin vastuutonta, että poliittisia lakkoja toteutetaan taantuman ja Euroopan sotatilanteen keskellä. Kuva: Jussi Pohjavirta

Työnantajajärjestö Suomen Yrittäjät tuomitsee SAK:n liittojen uudet poliittiset lakot kohtuuttomina.

Järjestön toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan on täysin vastuutonta, että poliittisia lakkoja toteutetaan tilanteessa, jossa Suomi on taantumassa ja Euroopassa on käynnissä sota.

