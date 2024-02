Kotimaa

Lammastilallinen Viivi Soimes-Mattila myy tilapuodissa lampaantaljoja, villalankoja ja lihaa. Kantavana ajatuksena on, että koko lammas hyödynnetään. Kuva: Tero Talvio

Suomenlampaan villa tuntuu silkinpehmeältä ja taljat ovat kysyttyjä – näistä syistä yli kolmasosa villasta päätyy kuitenkin jätteeksi

Kalliomäen tilalla on suomenlampaita ja muutama gotlanninlammas, jota kutsutaan myös turkislampaaksi. Sitä kasvatetaan yleensä kauniin taljan vuoksi. Taljoista keksitään koko ajan uusia sisustustuotteita, mutta kaupoissa myydään enimmäkseen ulkomaisia taljoja. Lampaanvilla voisi olla myös hyvä rakennuseriste.

Elina Talvio Kainuun Sanomat

– Suomenlampaan villa on selkeästi parhaan laatuista. Gotlanninlampaan villa on karkeampaa, mutta nahoissa (taljoissa) se on kaunis, kertoo lampaita kasvattava Viivi Soimes-Mattila.

Kalliomäen tilalla on tällä hetkellä noin 350 uuhta. Lampaiden lukumäärään lasketaan usein vain naaraslampaat eli uuhet