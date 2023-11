Paikallisuutiset

Suomi viestii itärajan ylitystä aikoville arabiaksi ja somaliksi, ettei tänne kannata tulla – "En kutsuisi vastaviestinnäksi"

"Älkää uskoko, mitä salakuljettajat tai välittäjät teille kertovat," sanoo Suomi rajanylitystä harkitseville.

Lassi Lapintie Kainuun Sanomat

Ulkoministeriö ja sisäministeriö ovat suunnanneet ulkomaille sosiaalisen median viestintää, jolla halutaan tehdä selväksi itärajan lähes kokonainen sulkeutuminen ihmisille, jotka harkitsevat rajan ylittämistä Venäjän puolelta.

– Tehdään viestintää, jotta tavoitettaisiin niitä ihmisiä, jotka ovat jo matkalla ja miettivät Suomeen tulemista Venäjän kautta. Yritetään tavoittaa näitä ihmisiä eri viestintäkanavissa ja antaa heille oikeaa tietoa siitä, mistä on kyse, kertoo STT:lle ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa.

Ministeriöt pyrkivät viestimään ja seuraamaan viestintää Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa, Telegramissa ja Tiktokissa. Käytettyjä kieliä ovat englanti, arabia ja somali. Kuva: Jussi Pohjavirta

Itärajalle joukoittain viime viikkoina saapuneiden turvapaikanhakijoiden tuloa yritetään nyt tyrehdyttää keskittämällä turvapaikanhaku rajalla vain Inarin Raja-Jooseppiin. Kaikki muut rajanylityspisteet ovat nyt suljettuja joulukuun loppupuolelle asti.

Ministeriöt pyrkivät viestimään ja seuraamaan viestintää Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa, Telegramissa ja Tiktokissa. Käytettyjä kieliä ovat englanti, arabia ja somali. Kuva- ja tekstiviestinnän ohella sisäministeriö on tuottamassa myös videota, kertoo Koivumaa.

Turvapaikanhakijaksi pyrkivät viestivät paljon erityisesti arabiankielisissä ryhmissä Telegram-viestisovelluksessa. Telegramissa suomalaisviranomaiset seuraavat ja tarkkailevat muun muassa arabiankielistä keskustelua, mutta eivät itse suoraan tiedota alustalla, Koivumaa kertoo.

– Meillä on kielellisiä kyvykkyyksiä ymmärtää muun muassa arabiankielistä keskustelua.

Ministeriöiden työntekijät eivät myöskään osallistu keskusteluihin henkilökohtaisesti turvallisuussyistä.

Öyhötys lisääntynyt somessa

Ministeriöiden viimeaikainen viestintä on toteutettu sisäisellä resursoinnilla, eli erityistä budjettia sille ei ole annettu.

Koivumaan mukaan sosiaalisessa mediassa on viime aikoina lisääntynyt myös vihamielinen käytös, jossa aggressiiviset käyttäjät varoittavat turvapaikanhakijoiksi pyrkiviä tulemasta Suomeen.

– Siellä on näkynyt ilkeämielistä viestintää Suomesta, ei tietenkään viranomaistoimijoilta vaan ihan muilta toimijoilta. Sellaista, mitä Suomessa on kutsuttu öyhötykseksi, eli että tänne ei kannata tulla ettekä ole tervetulleita. Mitä ne toimijat ovat, sitä en osaa sanoa, mutta se on sellaista, mitä sosiaalisessa mediassa olemme tottuneet näkemään.

Ministeriöiden viestintä on näkynyt muun muassa Facebookissa tietoiskuina, joita on julkaistu englannin ohella arabiaksi ja somaliksi.

– Älkää uskoko, mitä salakuljettajat tai välittäjät teille kertovat. Suomessa on talvi. Sää on äärimmäisen kylmä ja vaikea, kuvaviestin englanninkielisissä saatesanoissa kerrotaan.

Viesti kuulostaa perinteisen matkailumainoksen peilikuvalta, jossa Suomesta maalataan mahdollisimman epähoukuttelevaa paikkaa. Koivumaan mukaan kyse ei kuitenkaan ole vastamainonnasta.

– En kutsuisi tätä vastaviestinnäksi tai antimainonnaksi. Ei tässä mainosteta mitään, tarjotaan vain viranomaistietoa siitä, mitä Suomeen tuleminen vaatii. - - Tarkoituksena on tarjota oikeaa, rehellistä viranomaistietoa, Koivumaa sanoo.

Rajanylityspisteet suljettu, sanoo viesti

Perjantaina julkaistussa viestissä kerrotaan, että "rajanylityspisteet Venäjän ja Suomen välillä on nyt suljettu". Kirjallisen viestin yhteydessä on julkaistu kuva, jossa melkein koko itäraja on värjätty oranssiksi lukuun ottamatta aivan pohjoisinta Lappia Raja-Joosepin korkeudelta.

Vaikka viestissä ei sanantarkasti sanotakaan, että kaikki rajanylityspisteet maiden välillä olisi suljettu, tällainen mielikuva siitä helposti syntyy. Yhtä avoimeksi jäänyttä rajanylityspaikkaa ei viestissä mainita. Koivumaan mukaan viestissä ei kuitenkaan pyritä johtamaan harhaan.

– Sehän ei tarkoita kaikkia (rajanylityspaikkoja), vaan useita. Kartassa ei ole koko itäraja värjätty oranssilla.

Koivumaan mukaan viestin sisällöstä ja tarkasta sanamuotoilusta vastasi sisäministeriö. STT ei perjantaina tavoittanut sisäministeriön viestintäjohtajaa Eriikka Koistista.

Monet Suomeen pyrkivät tulevat maista, joissa valtion sanaan ei juuri luoteta. Itärajaa viime aikoina ylittäneet ihmiset ovat olleet Lähi-idän ja Afrikan maiden kansalaisia.

– Näissä maissa, joista ihmiset ovat liikkeellä, on suhde viranomaisiin hyvin erilainen kuin meillä Suomessa, jossa viranomaisviestintään luotetaan.

Tästä huolimatta suomalaisviranomaisten tieto näyttää kuitenkin leviävän myös arabiankielisissä keskusteluissa, ja siihen näytetään lähtökohtaisesti uskovan, Koivumaa kertoo.