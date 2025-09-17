Urheilu
Suomussalmelainen Saku Kinnunen tekee unelmasta totta: ”Lopussa voi jäädä yöunetkin aika vähille”
Suomussalmelainen Saku Kinnunen päätti tehdä pitkäaikaisesta ajatuksesta totta ja järjestää oman jokkiskilpailun. Kisa pidetään Suomussalmella ensi kesänä.
Käytännössä syntymästään asti jokamiesluokan, eli jokkiksen kisoissa pyörineelle Saku Kinnuselle tuli mieleen ajatus, kun hän oli muutamia vuosia sitten järjestämässä jokkiskisoja Suomussalmen Urheiluautoilijoiden kanssa.
Mitä jos hän järjestäisikin kilpailun itse? Minkälainen kokemus olisi tehdä oma