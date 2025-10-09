Paikallisuutiset

Heta Keränen ohjaa Kuusamon Kehon ja mielen keskus Filiassa Kiitollisuuden keskiviikko -ryhmää. Kuva: Heta Keräsen kotialbumi

Suomussalmelaisen Heta Keräsen Pohjoisen Lempeys -yritys tarjoaa hengähdystauon arkeen

Yrittäjä Heta Keränen sanoo mielen hyvinvoinnin olevan lähellä sydäntään, joten hänelle oli luontevaa rakentaa myös yritystoiminta sen ympärille. Yrityksensä myötä hän on päässyt toteuttamaan unelmaansa tehden runoistaan tuotteita.

Marjut Lehto Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomussalmelainen Heta Keränen toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja perusti oman hyvinvointipalveluita tarjoavan yrityksen tänä keväänä. Pohjoisen Lempeys -yrityksensä kautta hän tarjoaa mielen ja kehon hyvinvointiin liittyviä palveluita muun muassa sanataiteen, musiikin, joogan ja meditaation keinoi