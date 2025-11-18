Paikallisuutiset

Satu Järvelä odotti maanantaina iltapäivällä Lola-koiransa kanssa Kajaanin rautatieasemalla Helsingin-junaa. He olivat lähteneet linja-autoon aamukymmeneltä Kuusamosta. Perillä Helsigissä oli määrä olla iltakymmeneltä. Järvelä ei mielellään valitse yhteyksiä, joissa täytyy vaihtaa junia, koska se on hankalaa matkatavaroiden ja koiran kanssa. Kesäisin hän mieluummin ajaa pitkätkin matkat sähköautollaan. Kuva: Maria Kalliokoski

Suorat junayhteydet Kajaanin ja Helsingin välillä eivät jatku ikuisesti – kilpailutus tuo junanvaihtoja

Yöjunan palautus Kajaanin ja Helsingin välille on yhä Kainuun liiton tavoitteena. Tarvetta olisi myös Ouluun menevän aamujunan varhentamiselle. Sotkamo puolestaan toivoo eniten Vuokatti–Kontiomäki-välin sähköistämistä.

Vuosi 2031 voi tuntua kainuulaisesta junamatkailijasta kaukaiselta, mutta silloin toteutettavia henkilöliikenteen uudistuksia valmistellaan jo täyttä päätä.

Uudistukset tietävät ainakin sitä, että Pohjois-Suomen raiteilla matkustavan on vaihdettava junaa nykyistä useammin.

Henkilöjunaliikennettä avata

