Suorat junayhteydet Kajaanin ja Helsingin välillä eivät jatku ikuisesti – kilpailutus tuo junanvaihtoja
Yöjunan palautus Kajaanin ja Helsingin välille on yhä Kainuun liiton tavoitteena. Tarvetta olisi myös Ouluun menevän aamujunan varhentamiselle. Sotkamo puolestaan toivoo eniten Vuokatti–Kontiomäki-välin sähköistämistä.
Vuosi 2031 voi tuntua kainuulaisesta junamatkailijasta kaukaiselta, mutta silloin toteutettavia henkilöliikenteen uudistuksia valmistellaan jo täyttä päätä.
Uudistukset tietävät ainakin sitä, että Pohjois-Suomen raiteilla matkustavan on vaihdettava junaa nykyistä useammin.
Henkilöjunaliikennettä avata