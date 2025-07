Ajankohtaista

Sup-lautailu kutsuu Kainuun vesille – näin pääset alkuun

Kaunis kesäpäivä kutsuu vesille, mutta mistä saa vuokrattua SUP-laudan ja minne suunnata Kainuussa? Selvitimme lähialueiden vuokraamot, helpot aloituspaikat ja turvallisuusvinkit.

Sup-lautailu on rentoa luontoliikuntaa, jossa maisemat vedeltä käsin näyttäytyy uudesta perspektiivistä. Kuva Nuasjärveltä. Kuva: Susanna Mendelin-Sonny

Susanna Mendelin-Sonny Kainuun Sanomat

Suppailu eli stand up paddleboarding on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Se on erinomainen matalan kynnyksen kesäharrastus, joka sopii monen- ikäisille ja -tasoisille liikkujille. Tarvitset vain laudan, melan ja pelastusliivit.

Kainuu tarjoaa useita monipuolisia ja kauniita vesistöjä suppailuun.