Niiki Juttula pelasi täyden kauden Jyväskylän Pallokerhon paidassa pääsarjassa. Kausi oli joukkueen osalta todella vaikea ja päättyi putoamiseen. Kuva: Kalevi Hämäläinen

SuPS-kasvatin debyyttikaudesta pääsarjassa tuli tuskien taival – ”Tuli niin paljon tappioita, että se oli henkisestikin aika rankkaa”

Suomussalmen Palloseuran kasvatti Niiki Juttula sai monellakin tapaa kasvattavan vuoden pääsarjassa, kun hän pelasi vuoden ajan Jyväskylässä.

Kainuun Sanomat

Suomussalmelta lähtöisin oleva Niiki Juttula hengähtää Oulussa.

Hänellä on takanaan pitkä ja raskas debyyttikausi jalkapallon naisten pääsarjassa, eli Kansallisessa Liigassa.

Pääsarjassa hän pelasi Jyväskylän Pallokerhossa, jonka kausi oli todella vaikea. 14 ottelun runkosarjassa JyPK sai vain yhden v

