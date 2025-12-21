Urheilu
SuPS-kasvatin debyyttikaudesta pääsarjassa tuli tuskien taival – ”Tuli niin paljon tappioita, että se oli henkisestikin aika rankkaa”
Suomussalmen Palloseuran kasvatti Niiki Juttula sai monellakin tapaa kasvattavan vuoden pääsarjassa, kun hän pelasi vuoden ajan Jyväskylässä.
Suomussalmelta lähtöisin oleva Niiki Juttula hengähtää Oulussa.
Hänellä on takanaan pitkä ja raskas debyyttikausi jalkapallon naisten pääsarjassa, eli Kansallisessa Liigassa.
Pääsarjassa hän pelasi Jyväskylän Pallokerhossa, jonka kausi oli todella vaikea. 14 ottelun runkosarjassa JyPK sai vain yhden v