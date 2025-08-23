Paikallisuutiset
Suurpetojen karkotukset lisääntyeet merkittävästi – ”Lukumääräisesti näitä päätöksiä ei ole paljoa, mutta prosentuaalinen kasvu on suuri”
Poliisin tulkinta tilanteesta on se, että tehtävämäärien kasvu johtuu suurpetokantojen kasvusta ja suurpetojen ihmisarkuuden vähenemisestä.
Poliisin antamat karhun ja suden karkottamis- ja lopettamismääräykset ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina, poliisi kertoo.
Vuonna 2022 poliisi teki yhteensä yhdeksän karkotus- tai lopetusmääräystä tilanteissa, joissa karhun katsottiin aiheuttavan vaaraan ihmisten turvallisuudelle. Vuoden 20