Paikallisuutiset
Syntiniemessä vaalitaan sekä luontoa että ihmistä
Syntiniemen esteetön luontovirkistysalue avautui yleisölle maanantaina. Alueen tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus ja samalla lisätä siellä kävijöiden terveyttä ja hyvinvointia.
Syntiniemi on maisemallisesti kaunis ja kaikille saavutettavissa oleva monimuotoinen luontokohde, jossa yhdistyvät vesistö, metsä ja paikallisesti arvokas perinnebiotooppiniitty. Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontoympäristöjä.
Alueella ylläpidetään monimuotoista kasvi- ja eläinlajistoa