Paikallisuutiset

Airi Hakkarainen kävelee usein Kajaanin Vanhalla hautausmaalla jokivarressa. Kuva: Jussi Pohjavirta

”Täällä on rauha” – Kajaanin hautuumaille pääsee tutustumaan pyhäinpäivän opastetuilla kävelyillä

Kajaanin Matkailuoppaat ry järjestää lauantaina opastettuja pyhäinpäivän hautausmaakävelyitä Kajaanissa ja Paltaniemellä. Hautausmaalla on rauhallista ulkoilla, kertoo Kajaanissa asuva Airi Hakkarainen.

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Kajaanin Vanhalla hautausmaalla satelee vielä muutama hiutale taivaalta edellisöisen tuiskun jäljiltä. Maisema hehkuu lumesta valoisana, kivien ja ristien päällä on pehmoinen kinos.

Kajaanissa asuva Airi Hakkarainen on kävelyllä juuri puhtaaksi lingotulla väylällä. Erityisesti kesäaikaan on mukava is